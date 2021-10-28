Общенациональный карантин в Украине из-за пандемии коронавируса был введен 12 марта 2020 года. В связи с изменением эпидемиологической ситуации срок ограничений неоднократно продлевался. За два года пандемии COVID-19 условия карантина изменялись от полного локдауна в стране до адаптивных мер для каждого региона. На сегодняшний день в Украине действуют ограничения с четырьмя зонами по уровню эпиднебезопасности. Срок карантина продлен до 31 декабря 2021 года. Более подробно о карантинных зонах и ограничениях читайте в материале РБК-Украина. Что такое адаптивный карантин Адаптивный карантин – период действия противоэпидемических ограничений локального характера. Условия такого карантина зависят от ситуации с заболеваемостью в областях. В Украине адаптивный карантин начался летом 2020 года. Были введены "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" зоны. Список запретов для этих зон несколько раз менялся. Так, в октябре 2021 Кабмин утвердил новые правила карантина с учетом вакцинации населения. Карантинное зонирование "Зеленый" уровень карантина установлен как базовый для всей территории Украины, и сразу все регионы могут перейти в "желтую" зону. Оранжевый и красный уровни вводятся для каждого конкретного региона в отдельности.

"Зеленая" зона Устанавливается в стране при отсутствии резкого роста заболеваемости. В ней действуют следующие ограничения: — Запрещено пребывание в общественных зданиях без одетой маски, закрывающей рот и нос. – При нахождении на улице обязательно наличие документов, удостоверяющих личность. — Перевозка пассажиров в общественном транспорте – только на местах для сидения и при наличии у них и водителя одетых средств индивидуальной защиты. — проведение культурных, развлекательных, массовых мероприятий, работа развлекательных заведений и общепита — только при наличии у всех участников, персонала, посетителей одетых масок, или при наличии COVID-сертификата о прохождении вакцинации одной или двумя дозами вакцины, наличии отрицательного теста ПЦР или справки о выздоровлении от коронавируса. — работа хозяйствующих субъектов – обязательное нанесение маркировки социальной дистанции 1,5 м, наличие средств индивидуальной защиты у персонала и покупателей. "Желтая" зона Переход всей территории страны из "зеленой" в "желтую" зону эпиднебезопасности происходит при наличии в течение 3-х дней хотя бы одного из показателей: количество новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней – более 75; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 4%; количество тестирований (ПЦР-тест, экспресс-тест на антиген) за последние 7 суток на 100 тыс. населения – менее 300; наличие оснований для установления красного уровня эпидемической опасности на территории как минимум одного региона. Ограничение "желтой" зоны Обязателен масочный режим и социальная дистанция. Проведение массовых мероприятий – не более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории. Работа кинотеатров и других заведений культуры – заполненность не более 50% мест. Работа спортзалов и фитнес-центров – не более 1 человека на 10 кв. метров. Запрещена работа заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаториев, реабилитационных центров). Детские сады и начальные классы школы работают в обычном режиме. Другие учебные заведения – сохраняется обычный формат работы при вакцинации одной или двумя дозами вакцины 80% персонала, иначе вводится дистанционное обучение. "Оранжевая" зона Является "сигнальной" и свидетельствует об опасности попадания в "красную" зону. В регионах оранжевого уровня не предусмотрены дополнительные запреты, однако местные власти могут вводить дополнительные ограничения. Критерии для введения "оранжевой" зоны (соответствует хотя бы одному из показателей): загруженность в регионе коек с кислородом – более 65%; число тестирований ПЦР и антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения — менее 300; количество госпитализаций с COVID-19 или подозрением за 7 дней на 100 тыс. населения – более 60; коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов – более 20%; рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более чем на 50%. "Красная" зона карантина Предусматривает действие ограничений предыдущих зон, но дополнительно запрещается: работа общепита, исключение — адресная доставка и заказ навынос, работа ТРЦ и развлекательных заведений, кинотеатров, театров, работа учебных заведений, кроме детсадов и 1-4 классов школ, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей, работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки, проведение плановых госпитализаций, за исключением медицинской помощи беременным, онкобольным, в случае угрозы жизни. В красной зоне могут продолжать работу банки, почта, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины. Регион переходит в "красную" зону при наличии двух или более показателей в течение 3-х суток: загруженность коек с кислородом пациентов с подтвержденным COVID-19 – более 65%; число ПЦР-тестований или теста на антиген за 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300; количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 за 7 дней на 100 тыс. населения – более 60; к-нт выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%; уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением за последние 7 суток по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%. Условия для вакцинированных в "красной" зоне Ограничения красной зоны не распространяются на участников, работников и организаторов массовых и религиозных мероприятий при наличии у них: внутреннего или международного СOVID-сертификата о прохождении полного курса вакцинации (бумажный вариант или в приложении "Действие"); или справки об выздоровлении; или отрицательного теста на коронавирус (методом ПЦР или экспресс-тест на антиген), который был сделан не позднее 72 часов перед посещением мероприятия. Кинотеатры, театры, музеи, общепиты, ТРЦ и непродовольственные магазины могут продолжать работать в "красной" зоне в случае, если весь персонал и посетители имеют сертификат о прохождении полного курса вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или документ о выздоровлении. Работа образовательных учреждений разрешается только при вакцинации 100% персонала. Работа общественного транспорта во время карантина С 21 октября в Украине действуют новые правила перевозки в общественном межобластном транспорте (автобусы, поезда, самолеты). Для проезда в "желтой" зоне у пассажира должна быть хотя бы одна прививка от COVID-19, либо отрицательный тест ПЦР, либо тест на антиген (срок действия 72 часа). Для проезда в "красную" зону требуется наличие сертификата о полном курсе вакцинации. Также можно дать отрицательный тест ПЦР или тест на антиген. Эти требования касаются пассажиров от 18 лет и водителей транспорта. Ограничения не действуют для поездок между областями на собственном автомобиле , если количество пассажиров не превышает 5 человек (без учета детей до 14 лет). Большинство пассажиров разрешается, если они являются членами одной семьи. Контроль и ответственность за соблюдением карантина Нарушение условий карантина карается административной ответственностью в виде штрафа в размере от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц — от 34 до 170 тысяч грн. При отсутствии защитной маски в общественном транспорте, общественных зданиях и сооружениях предусмотрен штраф в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей (от 170 до 255 гривен). При межобластных перевозках на автотранспорте пассажир отвечает за наличие необходимых документов. В случае их отсутствия предусмотрен штраф от 17000 до 34000 гривен. Напомним, что ответственность за нарушение правил пассажирских перевозок в городском транспорте будут нести перевозчики, именно на них правоохранители будут составлять протокол. Также стало известно, как именно стражи порядка будут проверять у пассажиров и водителей наличие сертификатов вакцинации или справки о негативном результате теста на COVID-19.