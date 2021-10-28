Львов с субботы, 29 октября, переходит в "красную" зону. Городской транспорт пока продолжит работу в прежнем режиме с ведомыми ранее ограничениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Львова Андрея Садового. "Мы говорим о транспорте, который функционирует в городе Львове – это обязательный масочный режим, загруженность транспорта 50%, вакцинация водителей", — сказал он. Мэр добавил, что льготные категории граждан смогут пользоваться городским транспортом с 11.00 до 16.00, за исключением участников боевых действий. По его словам, таким образом, будет обеспечена возможность людям доехать на работу. По его словам, если ситуация с коронавирусом не улучшится, то могут быть введены требования для проезда на транспорте по COVID-сертификату или ПЦР-тесту. "Пока такого требования нет", – добавил Садовый.