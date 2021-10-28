В Министерстве цифровой трансформации объяснили, для чего нужна так называемая "гимнастика для шеи" при входе в приложение Действие. В ведомстве пообещали упростить процедуру верификации для получения COVID-сертификата. Об этом в интервью рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник. "Это не просто "гимнастика", чтобы получить COVID-сертификат, хотя так может показаться. На самом деле это первый ясный случай, когда через Мобильное приложение нужно воспользоваться "Действие"", — сказал он. По его словам, подпись – это электронный ключ, и его важность чрезвычайно важна. Баник отметил, что в будущем с помощью этого ключа можно будет продавать недвижимость и оформлять автомобили. "Зачем нужна эта "гимнастика для шеи"? Наши нейросети должны убедиться, что перед телефоном жив человек", — пояснил представитель Минцифры. Он добавил, что именно поэтому пользователю нужно подвигаться, потому что фотографию или 3D-модель невозможно так направить таким образом, чтобы получить подтверждение личности. Далее, по его словам, живое лицо сравнивается с фотографией в биометрическом загранпаспорте или ID-карте. "Сейчас мы работаем на том, чтобы упростить саму процедуру получения COVID-сертификата и убрать или снизить продолжительность верификации через "Действие". Подпись на этой функции. Думаю, что в течение этой недели уже станет известно, что именно планируется", — уточнил Баник. Полную версию интервью смотрите на видео: