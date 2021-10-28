28 октября в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Рай-Оленевка Холодногорского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м куб.). В результате произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. К тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС пока нет.