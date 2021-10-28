В жизни человека пища является неотъемлемой частью жизни. Однако в некоторых случаях очень трудно сориентироваться в продуктах и понять, что полезно, а что нет. Важно, что некоторые продукты нуждаются в обработке, а некоторые нужно удалить из рациона. Поэтому издание Msn назвало пять опасных продуктов, которые нужно немедленно исключить из своего рациона. Мускатный орех Да, в умеренном количестве орех вряд ли вызовет какие-то побочные эффекты. Однако в больших дозах можно получить головные боли, тошноту и появление галлюцинаций. Также чрезмерное употребление чревато серьезным отравлением. Симптомами отравления могут быть сухость во рту, запоры, красные склеры глаз, галлюцинации. Эфирные масла и другие активные вещества ореха оказывают плохое действие на сердце. Передозировка приводит к проблемам в работе мозга, впадению в кому и даже к смерти. Следует обратить внимание, что мускатный орех обладает психоделическими свойствами, который при повышенном употреблении может вызвать расстройство центральной нервной системы. Кроме того, алкоголь и мускатный орех малосовместимы, потому что могут навредить работе сердца и кровеносной системы.

Школа мускатного ореха (pixabay) Арахис В мире аллергия на арахис является самой распространенной и отрицательная реакция на него возникает у одного человека из 200. Поэтому аллергикам нужно быть особенно осторожными с арахисом. Он ведь может вызвать отек горла до такого состояния, что дышать становится невозможно. Для того чтобы избежать появления ядовитой плесени, помещение, где он хранится, арахис должен быть сухим и хорошо проветриваемым. Для большей надежности лучше подвергать арахис термической обработке, в таком случае он не теряет свои полезные свойства.

Вред арахиса на организм человека (pixabay) Картофель зеленый Такой картофель возникает при неправильном хранении, а именно тогда, когда овощ лежит в месте, куда легко проникают солнечные лучи. При употреблении такого картофеля могу возникнуть серьезные последствия, такие как диарея, тошнота и головные боли. Поэтому из картофеля специфического оттенка не следует готовить пищу, это опасно и может привести к плачевному результату. Когда зеленый картофель начинает готовиться к размножению, у него появляются ростки.

Вред зеленого картофеля (pixabay) Сироп агавы Такой сироп часто используют как замену сахара. Однако, не все так просто, потому что хоть сахара там нет, а вот фруктозы очень много. А там уже и жировые болезни печени недалеко. Безопасной считается ежедневная доза не более 25 г фруктозы.

Строп агавы (pixabay) Бекон К этому времени накопилось достаточно уведомлений и доказательств того, что подобная пища вызывает рак желудка и прямой кишки. Употребление отработанного красного мяса, в том числе брюшной вырезки свиней, также связывают с развитием рака поджелудочной железы и рака предстательной железы. Поэтому дневная норма употребления бекона не больше 50 г.

Вред бекона на организм человека (pixabay) Ранее мы сообщали, что нутрициолог назвала неожиданные продукты, из-за которых можно поправиться. Также мы писали, что врач назвала главные причины гастрита.