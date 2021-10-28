Официальный курс гривны по отношению к доллару на 28 октября установлен на уровне 26,37 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал после трехдневного роста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 установил курс на таком уровне: 26,3712 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн). При этом курс доллара на 27 октября составляет 26 419 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 октября 2021 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,38 гривен за доллар, курс в покупке до 26,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,62 гривны за евро. Прогноз В ближайшей неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн., а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.