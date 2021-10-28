Газоснабжающие компании Украины обнародовали ноябрьские цены на газ. Стоимость доставки может возрасти.

Об этом информирует «ГазПравда».

Так, «Нафтогаз Украины» продолжает продавать газ по 7,96 грн за кубометр. Такая же цена у компаний «Газпостачсервис» ,»Тернопольоблгаз сбыт» и поставщика «последней надежды».

Самые низкие цены за кубометр в ноябре у ETG.UA — 7,799 грн и Neogas — 7,80 грн. Самые высокие цены у Житомирской и Херсонская областных энергоснабжающих компаний — 13,5 грн за кубометр. Большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр.

Газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах также проекты тарифов на 2022 год. Из этих данных следует, что в среднем тариф на распределение по может вырасти с нынешних 1,44 грн за кубометр до 4,14 грн за кубометр.

Как сообщалось ранее, НАК «Нафтогаз» Украины на ноябрь снизил почти вдвое тариф на газ для бытовых потребителей, для которых компания является поставщиком последней надежды.

Тариф на электроэнергию для населения в Украине могут пересмотреть в апреле 2022 года, когда закончится действие постановления, которое регулирует цену (ПСО). Сейчас украинцы, по расчетам экспертов, должны платить не 1,44, а 4,5-4,85 грн за каждый кВт*час — это реальная стоимость тока.

Как сообщалось ранее, среди возможных проблем, которые могут возникнуть во время предстоящего отопительного сезона, украинцы чаще всего называют повышение цен на услуги во время отопительного сезона (63%).