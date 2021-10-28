Гороскоп на ноябрь 2021 года от Павла Глобы расскажет о трех знаках Зодиака, которых ждут неприятности, проблемы, трудности, невезение в конце осени. Кому знаменитый астролог предсказал сложности, а также подсказал, как с ними справиться, пишет Prokazan. Скорпион Астролог говорит, что в ноябре 2021 года активизируются недоброжелатели, которые могут помешать не только в работе, но и в личной жизни. Держитесь подальше от неприятных и сомнительных личностей этого месяца, чтобы избежать проблем. Глоба рекомендует временно ограничить круг общения только близкими и проверенными людьми. Водолей В ноябре 2021 года Водолеям будет трудно контролировать эмоции – это может стать причиной многих проблем. Вы можете срываться, грубить и грубить направо и налево. Труднее всего придется тем, у кого сложности с дипломатичностью. Терпение, контроль и понимание, что все это временно поможет Водолеям пережить непростой месяц. Рыб Павел Глоба говорит, что вам нужно сосредоточиться на здоровье. Особенно – людям в возрасте. В ноябре могут обостриться хронические болезни, поэтому не следует затягивать с визитом к врачу. Уделите внимание себе и своему организму – пройдите обследование, запишитесь на пилатес, в бассейн. Ранее астролог также предупредила о не самом удачном периоде, который начнется в конце октября.