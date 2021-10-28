Российская Федерация могла запугать адвокатов, которые на суде по делу о крушении MH17 на Донбассе представляют родственников жертв крушения. К такому выводу пришел Национальный координатор по борьбе с терроризмом и сохранностью (NCTV) Нидерландов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на нидерландский телеканал RTL. По данным RTL, Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности предложил адвокатам принять участие в программе защиты после нескольких инцидентов, связанных с слежкой. Сообщается, что в последние месяцы адвокаты несколько раз сообщили о подозрительной слежке, в том числе в их домах. Предполагается, что это связано с тем, что они получили право говорить в суде от родственников жертв катастрофы. В начале сентября процесс возобновился, и почти три недели юристы объясняли суду, что для потерпевшей стороны означает катастрофа MH17. Также сообщается, что так называемая группа правовой помощи (RBT), в которую входят эти адвокаты, участвует в процессе уже много лет и имеет доступ к материалам уголовного дела. Восемь представителей были приглашены в NCTV на презентацию 22 сентября, в ходе которой было заявлено, что Россия якобы пыталась разными способами помешать и запугать адвокатов. В этой связи юристам предложили включить их в программу безопасности. Некоторые из них рассказали об инцидентах – не менее двух заявили о преследовании, когда ехали домой после судебного заседания в Схипхоле, а еще один заявил, что видел у себя дома двух подозрительных мужчин в солнцезащитных очках. В общем, известно о четырех инцидентах вероятного запугивания. Напомним, ранее сообщалось, что приговор по этому делу ожидается в конце 2022 года. Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 в Донбассе. По версии следствия, пророссийские боевики сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек.