Суд Нью-Йорка признал законным обязательную вакцинацию муниципальных служащих. Ранее сотрудники Нью-Йорка могли выбрать еженедельные тесты на COVID-19 взамен вакцинации, но этой возможности больше не будет. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP. Нью-Йоркский судья Лизетт Колон постановила, что требование Нью-Йорка о вакцинации против COVID-19 для муниципальных служащих может быть выполнено в соответствии с планом, отклонив запрос профсоюза полиции о блокировании мандата. Большинство муниципальных служащих Нью-Йорка должны получить одну дозу вакцины до пятницы, а у некоторых сотрудников исправительных учреждений крайний срок – 1 декабря. Городские рабочие, подавшие доказательства вакцинации, будут вознаграждены премией в размере 500 долларов в свою зарплату, а те, кто не сделает этого, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Таким образом, судья Лизетт Колон отклонила иск профсоюза полиции Нью-Йорка по поводу неправомерности обязательной вакцинации от коронавируса. Между тем, по словам комиссара полиции Дермота Ши, 73% полицейских Нью-Йорка уже получили по крайней мере одну дозу вакцины. Ранее мы писали, что в Нью-Йорке была введена обязательная вакцинация для городских служащих.