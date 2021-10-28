Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Локдаун в столице начнет действовать в полночь 1 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова. "По результатам заседания Госкомиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", — объявил министр. В "красной" зоне карантина запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей вакцинированы от коронавируса. Кроме того, власти Киева решили ввести дополнительные ограничения. С 1 ноября, согласно решению КГГА, в столице будет запрещено посещать гостиницы, заведения соцзащиты, ЦНАПы, управление труда и соцзащиты, управление пенсионного фонда без отрицательного теста или сертификата вакцинации. Дети и подростки не смогут посещать ТРЦ без родителей, имеющих либо COVID-сертификат, либо отрицательный ПЦР-тест. Без сертификата и отрицательного теста жителей Киева также не будут пускаться в общественный транспорт.