В городе Никополе Днепропетровской области в больницах сейчас нет свободных мест для больных коронавирусом. Поэтому в некоторых случаях горожане обращаются в полицию, чтобы их госпитализировали. Об этом рассказала жительница Никополя Юлия Зволь, сообщает "Наш город". Как рассказала женщина, коронавирусом заболела вся ее семья. В частности, неделю она со своим 7-летним сыном пролежала в Днепре. Однако, когда вернулась в Никополь, у нее упала сатурация и частично исчезли зрение и слух. Поэтому она вызвала скорую. "Мне угрожали полицией. Я спорила. Включала видео, чтобы зафиксировать, что говорят, потому что от кислородного голодания у меня было нарушено все: координация движений, речь, восприятие информации, частично исчез слух и зрение. Довезли в больницу. Ждала долго. Через час. насчитала 8-10 скорых. Меня приняли за 3 часа. Отправляли домой на домашнее лечение.", — рассказала женщина. Она отмечает, что отказалась и вызвала полицию. Поэтому ее госпитализировали в больницу в Марганце в 15 км от Никополя, где такая же ситуация с коронавирусом. Кроме того, женщина призывает вакцинироваться, чтобы потом не лежать в тяжелом состоянии в больнице. "Я не делала вакцинацию, мне было не до нее как-то. Но когда переносишь и видишь все это, приходишь к выводу, что вакцинация нужна. Все отделения забиты пожилыми людьми. Чтобы потом не лежать в ковидном отделении и не жалеть, что не вакцинировались, идите и сделайте прививку", — написала Юлия. Ранее мы сообщали, что в Киеве от коронавируса умерла молодая учительница, родившая накануне малыша. Также мы писали, что врач сообщил, в чем опасность новой мутации штамма "Дельта".