Корпорация Google заявила о самом высоком росте выручки по итогам третьего квартала за последние 14 лет. В связи с сокращением посещаемости оффлайн-магазинов маркетологи обратились в Google для продвижения своих продуктов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. Компания за один год показала такой квартальный рост, который обычно фиксировалась в течение двух лет. Выручка корпорации выросла на 41% до 65,12 млрд долларов, прибыль компании составила 21,03 млрд долларов. "Пандемия изменила основной рекламный бизнес Google – небольшие компании инвестировали средства в цифровую рекламу, рассчитанную на онлайн-покупателей. В то время как трафик оффлайн-магазинов падал, маркетологи обращались в Google для продвижения своих продуктов", – говорится в сообщении. Выручка от рекламы на YouTube по итогам квартала выросла на 43% — до 7,21 млрд долларов. Общая выручка компании от рекламы составила 53,13 млрд. долларов. При этом на поисковую рекламу пришлось 37,9 млрд. долларов. Выручка подразделения Google Cloud, в которое входят платформы Documents выросла на 45% — до 4,99 млрд долларов.