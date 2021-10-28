В Киеве в одной из элитных многоэтажек в лифте повесили портрет президента России Владимира Путина, а камера снимала реакцию людей на такой "интерьер", причем при съемке шла запись звука. Кадры с результатами подобного "эксперимента" опубликованы в Telegram-канале "Столица". На ролике видно, что киевлян изображение Путина в лифте дома не оставляло равнодушным. Граждане с удивлением рассматривали нововведения, некоторые смеялись, кое-кто доставал смартфоны и фотографировал, нередко звучали нецензурные выражения, гневные ругательства в адрес главы Кремля. В результате портрет на месте не задержался и оказался на полу под ногами людей. Заметим, что в сети можно найти публикации о подобных опытах "вывешивания" Путина в лифтах со съемкой реакции на скрытую камеру в нескольких городах России. Теперь аналогичный эксперимент был проведен в столице Украины. Где именно это произошло – не уточняется. Как реагировали киевляне на портрет Путина "Ешь твою… Пусть бог милует" "Нет х** себе… Е*аты! / Ужас… Это просто пи**ец…" "Да йо* твою мать А оно снимается… / Стасику, ну не надо… у него глаза, мне не по себе… Ужас, я прямо чувствую, что здесь еще кто-то есть" Ты посмотри — да е* твою мать, что это Да есть!? / Да ну на**й! Это что за дебилы здесь повесили? / В Киеве, столице Украины / Конченые какие-то "Бл*, вот это погоня жесткая" "Что за прикол? Они могут так пострадать… любопытно, кто это вообще вешал? Камера здесь" "О боже! Иисус!… (пробует рукой портрет на крепость) Ушел ты! Путин, бл**ь!"(все – на английском языке) "Алло! Но тут народ прикалывается — Путина в лифте повесили и снимают, как люд реагирует!" "О-па! Вот это прикол просто! Бл**ь!" "Да его твою! Что это за х**ня здесь!? (срывает портрет и бросает на пол) и вот, х**ня! (разбивает ногой) Развлекаются люди, это пи**ец просто! (выталкивает ногой из лифта в коридор) А где охрана здесь?" "О! Пи**рас, бл**ь!!! (срывает портер) Да на эта х**та здесь, я сейчас сломаю и выброшу эту х**ню!… Можешь снять, как я ее сломаю? / Могу / Ушли". Предупреждаем: видео 18+, звучит нецензурная брань!

Видео: реакция киевлян на портрет Путина в лифте Напомним, минувшей зимой в Киеве в подъезде повесили портрет Зеленского, и неожиданная реакция украинцев тоже попала на видео. Также мы писали о том, что недавно в Верховной Раде Украины нардепы поздравили Путина с днем рождения известной песней.