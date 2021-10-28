В Пентагоне впервые прокомментировали испытания гиперзвукового оружия Китаем. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал "очень тревожным" испытание Китаем гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. Он назвал испытание гиперзвукового оружия "выдающимся технологическим событием", отметив, что это лишь один из элементов военного потенциала Китая. Это первая официальная оценка испытаний, прозвучавшая из Пентагона, до сих пор там воздерживались от комментариев. "Китайские военные возможности намного больше, чем это одиночное испытание. Они быстро расширяются в космосе, в киберпространстве, а также в традиционных зонах — на суше, на море и в воздухе", — сказал Милли. Как добавил американский генерал, Китай занимает "очень важное место на нашем горизонте".