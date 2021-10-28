В Польше во время земельных работ погиб 33-летний украинец, полностью засыпанный во время внезапного оползня. Трагический несчастный случай произошел в городе Гливице на юге страны. Об этом 28 октября передали в пресс-службе местной полиции. Обрушение земли на рабочего бригады произошло вчера утром. Сразу после ЧП на место прибыли правоохранители и спасатели. Пожарная команда начала откапывать человека вручную, поскольку использование тяжелого оборудования в таких ситуациях невозможно. Затем приехала на помощь специализированная спасательная группа Государственной пожарной службы. Кроме следственной группы полиции на место происшествия прибыли прокурор и представитель Национальной инспекции труда. Отмечается, что во время спасательных работ была постоянная опасность дальнейших оползней. Тело украинца, который в Польше временно проживал в Забже, смогли извлечь из-под земельного завала только вечером. Врач на месте констатировал смерть. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда теперь выясняют причины и обстоятельства трагического случая, а также формальные и юридические аспекты найма работника, включая выполнение обязательств работодателя в области профессионального обучения и профессиональной подготовки.

В Польше погиб 33-летний украинец во время земельных работ (фото: gliwice.policja.gov.pl) Напомним, ранее на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой произошла авария, в которой погиб 23-летний гражданин Украины, выполнявший на данном участке ремонтные работы. Также сообщалось, что недавно в Польше в Люблине в общежитии обнаружили мертвым 22-летнего студента из Украины.