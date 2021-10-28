В Польше владелец паба избил украинца и выбил ему глаз.

Об этом сообщает InPoland.

По информации издания, украинец зашел в паб, не заплатив за вход. Владелец паба решил разобраться с клиентом. В ходе конфликта владелец паба толкнул украинца, тот упал и разбил стеклянную дверь. Осколки стекла полетели ему в лицо, и один из них попал в глаз.

Очевидцы вызвали медиков, пострадавшего увезли в больницу и прооперировали, однако глаз спасти не удалось. Украинцу понадобится еще одна операция.

По данным издания, в полиции инцидент не комментируют, отмечая, что расследование продолжается. Из паба изъяли видео, снятое камерами наблюдения.