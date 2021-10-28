Погода в Украине принесет сильнейшее потепление на выходных. В некоторых областях нас ожидает температура до +18 градусов. Какая будет погода в Украине до конца октября — читайте в материале Styler. По данным синоптика Наталки Диденко, 30-31 октября в Украине температура днем будет +10+18, а в западных областях – настоящая осенняя "жара" – до +18 тепла. "В выходные украинцев ожидает комфортная погода с ясным небом, солнцем и температурой воздуха +10+15 градусов, в западных областях, вероятно, до +18 градусов", — сообщила синоптик. Что будет с погодой сегодня Облачность и небольшие осадки, по прогнозу Диденко, вероятны в четверг, 28 октября, в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях. Температура сегодня около +10+15, но на северо-востоке все еще прохладно. В Киеве 28 октября +12, без осадков. Синоптик Украинского гидрометцентра на картах показали, как будет меняться погода до конца октября. Согласно их прогнозу, дожди и пасмурная погода вероятны в стране только в четверг, 28 октября. А дальше до конца месяца в стране будет теплая ясная погода. Смотрите ниже карты Украинского гидрометцентра до конца месяца.

Скрин: Погода в Украине 28-31 октября (meteo.gov.ua) Ранее синоптики рассказали, когда в Киеве возможен первый снег и понижение температуры до нуля даже днем.