Участник "Холостячки 2", романтический столматолог Роман Васильев завоевал расположение зрителей и Златы Огневич своим трепетным отношением к певице, заботой, вниманием и красивыми жестами. Он по-настоящему поразил артистку и даже своих конкурентов, когда внезапно прилетел к ней на Кипр, куда Злата отправилась на свидание с тремя участниками реалити. Романи и правда отличается целеустремленностью и упорством, о чем он рассказал на личной странице в Instagram. Да, мужчина поделился личной историей успеха, рассекретил переломные моменты в жизни, которые стали для него отправной точкой к новому старту. Он рассказал о своем переезде в столицу.

Роман Васильев рассказал о своем переезде в Киев (фото: instagram.com/god_of_dentistry) Следует отметить, что сам Роман родом из Николаева, где остались его родители и близкие, а сам несколько лет назад перебрался в Киев. "За 5 лет, проживших в Полтаве, я выпал из жизни Николаева и вернулся в 2009 году в новый для себя город. Начал строить профессиональную карьеру, личную жизнь, социальные связи. Родители были рядом, мог уделять им достаточно внимания .Появились друзья, с которыми построились прекрасные отношения, которыми дорожу. Устроился быт, появился заработок, узнаваемость. Но тяга к знаниям и желанию развиваться заставляли покидать пределы Николаева и даже Украины", — отметил он. Роман посещал разные специализированные курсы, форумы и мастер-классы. И каждая поездка лишь укрепляла его во мнении, что он двигается в правильном направлении. Ему пришлось покинуть зону комфорта и принять судьбоносное для себя решение.

Роман отлично знает, что значит "покинуть зону комфорта" (фото: instagram.com/god_of_dentistry) "Решение далось сложно. Нужно было оставить родителей, работу, друзей, наработанную годами репутацию, а самое главное, пытаться удержать отношения, которых я безумно хотел. По прилету из Южной Кореи в 2018 я сделал этот шаг в пустоту… Сказать что было сложно" , ничего не сказать", — честно признался стоматолог. По словам Романа, его неделя была более чем насыщенной: 3 дня работы в Киеве, 3 дня в Николаеве, два переезда в неделю (как правило, ночных, по 500 км по не очень хорошей дороге), ответственная работа, требующая максимальной концентрации , обустройство быта в столице В таком режиме он прожил полгода, а затем начался карантин и ряд локдаунов. Романа уговаривали возвратиться в родной Николаев – поближе к любящей семье.

Роман счастлив, что решился на переезд в столицу (фото: instagram.com/god_of_dentistry) "Но мой упрямый характер, он у меня однозначно от мамы, сказал, что это все временные трудности, все будет так, как ты захочешь. И вот, я 2,5 года в Киеве, безумно влюблен в него и чувствую это взаимно. Здесь меня однозначно ждут большие дела", — оптимистично подытожил участник "Холостчки 2". Напомним, что ранее Роман Васильев раскрыл правду о своем характере и совершил личные признания.