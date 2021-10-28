Мутация нового штамма "Дельта" уже в Украине, и она очень опасна. Вариант этого вируса отличается заразностью. Об этом ТСН сообщил врач из Львова Тарас Жиравецкий. Этот вариант вируса распространяется быстрее всех предыдущих и более заразен, уточнил медик. "К сожалению, действительно у нас есть новый штамм вируса, который просто мегаскоро распространяется, на который мы, медики, не рассчитывали", – сообщил врач. По его словам, избежать инфицирования новым вариантом вируса будет крайне сложно, ведь он более заразен, чем предшественник. "То, что я вижу по пациентам, то я такого еще не видел – это настолько все стремительно в смысле распространения, и настолько четко это инфицирует человека, что здесь без комментариев. То есть если раньше еще были шансы, что кто-то не заразился, то сейчас практически почти все заражаются", — признался Жиравецкий. Доктор рассказал, что новый мутированный штамм коронавируса, зафиксированный на территории Великобритании, застал врасплох наших врачей и власть, ведь распространяется чрезвычайно стремительными темпами. Как мы писали ранее, в Украине исследовали реальную эффективность вакцины против COVID-19.