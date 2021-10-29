В сентябре-октябре этого года инфляция в Украине достигла пика 10-11%. В дальнейшем инфляционный тренд развернется, инфляция снизится до 9,6% в конце 2021 года, а по итогам следующего достигнет цели НБУ 5% и дальше будет находиться около этого уровня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инфляционный отчет Национального банка Украины (октябрь 2021 года). Как отмечается в документе, устойчивый потребительский спрос, рост производственных издержек и высокие мировые цены на сырьевые товары оставались основными факторами ускорения роста Индекса потребительских цен. В то же время, снижению инфляции будут способствовать эффекты переноса на цены укрепления гривни и высокий урожай. Цены на продукты Подорожание сырых продуктов питания быстро ускорилось в ІІІ квартале 2021 года. Основными факторами этого оставались стагнация в животноводстве, в том числе из-за дорогих кормов, отражения низших урожаев прошлого года, а также давление со стороны подорожания продуктов питания на мировом рынке. Последнее проявляется не только из-за более дорогого импорта, но и экспорта, поскольку Украина является малой открытой экономикой. В результате быстрее дорожала животноводческая продукция (мясо, молоко, яйца), сохранялись на высоком уровне цены на сахар, говорится в отчете НБУ. Усиление давления со стороны производственных затрат (удорожание сырья, более высокие затраты предприятий на оплату труда и энергию) также сказалось на росте цен на большинство обработанных продуктов питания. Рост цен в этой группе товаров сдерживался дальнейшей коррекцией цен на подсолнечное масло, что еще не отразилось в ценах на продукты его переработки. "В дальнейшем прогнозируется ослабление давления на продовольственные цены, прежде всего, за счет коррекции мировых цен, более высокого урожая и их влияния на стоимость кормов. В результате, в 2022–2023 годах инфляция сырых продовольственных товаров замедлится до 3-4%", — говорится в документе. Базовая инфляция Как отмечается в отчете, темпы роста базового ИПЦ в сентябре почти не изменились по отношению к июню (соответственно 7,4% г/г и 7,3% г/г), что свидетельствует о стабилизации фундаментального инфляционного давления. Помимо снижения цен на подсолнечное масло в мире рост базового ИПЦ сдерживался укреплением обменного курса гривны. Это компенсировало влияние устойчивого потребительского спроса и рост производственных издержек, проявившийся прежде всего в ценах на услуги. Да, ускорился рост стоимости финансовых, транспортных, рекреационных и бытовых услуг. Повышение оплаты труда существенно повлияло на удорожание образования и медицины. Дополнительным фактором удорожания медицинских услуг было ухудшение эпидемической ситуации в конце квартала. Укрепление гривни сдерживало удорожание большинства непродовольственных товаров. Дешевела фармацевтическая продукция, а падение цен на одежду и обувь даже несколько углубилось по сравнению с предыдущим кварталом. Также в годовом исчислении снизились цены на автомобили. Более медленно дорожали обработанные продукты питания с высокой импортной составляющей (чай, кофе, специи и морепродукты). Продолжилось падение цен на туристические услуги благодаря укреплению гривны и достаточному предложению. В то же время устойчивый потребительский спрос и сокращение предложения (в частности, дефицит чипов) ускоряли удорожание электроники. Фундаментальное давление будет постепенно ослабляться — уже к концу 2021 года базовая инфляция снизится до 7,1%, а в 2022-2023 годах — до 3-4%. Этому будут способствовать ослабление давления на цены обработанных продуктов питания, постепенное замедление роста затрат на оплату труда и энергоресурсы, а также эффекты от усиления монетарной политики и укрепления гривни в 2021 году. Благодаря последнему темпы роста цен на импортные товары в ближайшее время будут оставаться низкими, несмотря на ускорение мировой инфляции. Постепенно будут снижаться темпы роста заработной платы в экономике, что ослабит давление на цены как со стороны предложения (из-за производственных затрат), так и со стороны потребительского спроса. Цены на табачную продукцию, алкоголь и топливо Рост административно регулируемых цен несколько замедлился с 18,0% в июне до 17,1% в сентябре. Это связано, прежде всего, с замедлением подорожания газа для бытовых потребителей. Введение для них в мае 2021 года годовых контрактов с фиксацией тарифов нивелировало эффект стремительного удорожания газа в Европе. Также повлияло на динамику административно регулируемых цен сохранение неизменными тарифов на электроэнергию для населения в августе 2021 года. Дешевевшая табачная продукция, вероятно из-за роста теневого предложения, отмечается в отчете. В то же время ускорялся рост отдельных компонент административно регулируемых цен. Да, дорожала алкогольная продукция. Также выросли цены на транспортные услуги из-за повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в нескольких городах. "Административная инфляция будет оставаться самой высокой среди составляющих ИПЦ, несмотря на фиксацию тарифов на газ и электроэнергию для населения до мая 2022 года. Так, в следующих годах ожидается рост цен на табачные изделия из-за повышения акцизов", — говорится в документе. Прогноз НБУ По оценкам НБУ, пик роста потребительских цен приходится на сентябрь-октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется. Снижению инфляции будут способствовать эффекты переноса на цены укрепления гривни и высокий урожай. Рост потребительских цен также будет сдерживаться действием предыдущих шагов НБУ по усилению монетарной политики – оптимизации ее операционного дизайна, полному сворачиванию антикризисных монетарных мер и повышению учетной ставки. «В дальнейшем сохранение взвешенной монетарной политики позволит удержать под контролем инфляционные ожидания, значительно ослабить фундаментальное инфляционное давление и привести инфляцию к цели 5% в конце 2022 года. В дальнейшем инфляция будет находиться около целевого уровня. и замедление роста зарплат", — говорится в обзоре. По прогнозу НБУ, более быстрому снижению инфляции помешают более длительное сохранение цен на энергоносители на высоких уровнях. Впрочем, прямой эффект на потребительские цены будет ограничен благодаря действию годовых контрактов с фиксированной ценой на газ и неизменным тарифам на электроэнергию, отопление и горячую воду для населения. Рост стоимости газа, что отразится также на других энергоресурсах, в том числе электроэнергии для небытовых потребителей, будет повышать себестоимость многих товаров (в частности, подсолнечного масла, сахара, молочных продуктов) и услуг, особенно в отопительный период. Кроме того, будут расти и логистические расходы из-за подорожания топлива. Эти расходы бизнес будет частично компенсировать повышением цен. Как сообщало РБК-Украина, инфляция в годовом измерении в сентябре 2021 года составила 11,0%, что более чем в два раза выше целевого уровня НБУ (5%).