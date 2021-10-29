Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук перенес сложную операцию на сердце и сейчас проходит реабилитацию. Он не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца текущего года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича в эфире "Украина 24". "Леонид Макарович перенес сложную операцию на сердце, которая была удачной. Но его реабилитация будет очень долгой, потому что человеку 86 лет", — сказал Арестович. По его словам, первый президент проходит реабилитацию в Германии. Она проходит удачно, но медлительно. "Поэтому до конца года (переговоры будет вести – ред.) Александр Мережко, заместитель председателя (украинской – ред.) делегации", — добавил он. Напомним, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников опроверг слухи о возможной замене главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Напомним, 29 июня Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. В конце июля, как сообщало РБК-Украина, после операции первый президент Украины находился на аппарате искусственной вентиляции легких.