Зеркало в доме считается важнейшим элементом. Оно нужно не только для удобства жителей дома, но и накапливает определенную энергию. Наши предки верили, что зеркало в доме нужно вешать или ставить только в продуманные места, поскольку оно обладает волшебными свойствами и может привлечь в дом не только богатство и добро, но и зло с неприятностями. Куда нельзя вешать в доме зеркало и почему читайте в материале ниже. У входной двери Нельзя ставить зеркало напротив входной двери, поскольку вся положительная энергия будет уходить из дома каждый раз, когда открывается дверь. Если выпустить из дома энергию, то начнутся неприятности. Окно Не стоит размещать зеркало и напротив окон. Открытые окна будут забирать энергетику зеркала из вашего жилья и это украдет ваше материальное благополучие и достаток. На смену позитиву придут нищета, болезни и ссоры. Напротив кровати Нельзя ставить или вешать зеркало в спальне – напротив вашей кровати. Если спящий человек отражается в зеркале, то это может лишить его здоровья и хорошего настроения. Зеркало может вытащить все силы из спящего. Это приводит к появлению депрессии, злости, конфликтов с близкими. У кухонной плиты Зеркало у плиты будет забирать ваши силы и провоцировать быструю утомляемость из-за того, что будет впитывать постоянное движение. Однако зеркало напротив обеденного стола будет очень кстати – оно привлечет гармонию и достаток в дом. Во время ремонта Если в зеркале будет длительное время отражаться разруха, ремонт или беспорядок, то зеркало впитает у себя энергетику хаоса и разрушений. В здание оно будет привлекать только негатив. Напротив рабочего места Нельзя вешать зеркало напротив рабочего стола или другого рабочего места. Оно будет привлекать в вашу жизнь еще больше работы и хлопот. И совсем не обязательно, что такая работа автоматически увеличит ваши доходы. Один напротив друга Зеркала, висящие или стоящие друг напротив друга, образуют энергетический коридор, через который в дом может попасть негативная энергетика, ссоры и ухудшение здоровья. Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи категорически нельзя терять – это доставит неприятности. А также мы говорили о том, что категорически нельзя делать перед порогом дома.