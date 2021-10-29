Правительство Новой Зеландии объявило, что постепенно смягчит требования для прибывающих. В этой стране с первых дней пандемии коронавируса действуют строгие правила карантина при въезде в страну. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN. Правительство заявило, что полностью вакцинированные зарубежные путешественники с 14 ноября будут проводить всего семь дней в государственных карантинных учреждениях, что составляет половину текущей потребности. Домашняя изоляция также будет введена в первом квартале 2022 года, заявил министр по реагированию на COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс. По его словам, с 8 ноября поездка в одну сторону без карантина будет открыта для меньших тихоокеанских стран, таких как Самоа, Тонга и Вануату. Хипкинс заявил, что правила будут еще более упрощены, когда 90% населения страны старше двенадцати лет будут полностью вакцинированы. В настоящее время 72% новозеландцев получили две дозы вакцины.