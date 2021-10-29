В Северной Корее вынуждены вводить новшества, чтобы решить экономические проблемы и нехватку продовольствия. В частности, власти приказали ввести купоны на замену наличных денег и разводить декоративных лебедей в качестве поедания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По информации СМИ, центральный банк в КНДР печатает денежные купоны (один стоимостью в доллар) из-за нехватки северокорейских вон. Указано, что такие купоны в обращении страны уже действуют, по крайней мере, с августа, отчасти потому, что бумага и чернила для официальной валюты больше не поступают из Китая. "Нехватка банкнот, возможно, также усилилась репрессиями правительства по использованию иностранной валюты, особенно долларов США и китайского юаня, широко использовавшихся ранее", — говорится в сообщении. Как сообщили в издании, на этой неделе местные СМИ начали публиковать обращения к людям, в которых пропагандировали употребление мяса черного лебедя "как ценного источника пищи" и заявили, что разведение птиц в промышленных масштабах поможет улучшить жизнь людей. "Мясо черного лебедя замечательное и имеет лечебное значение", — говорилось в СМИ. В частности, северокорейский лидер Ким Чен Ын издал приказы, которым требуется обеспечить безопасность каждого зерна риса и все усилия, направленные на сельское хозяйство. Также отмечается, что идея разведения декоративных лебедей в качестве поедания появилась в КНДР еще в начале 2019 года, тогда власти приказали школам, фабрикам и предприятиям выращивать птиц, чтобы "повысить самообеспеченность".