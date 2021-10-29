В зоне проведения ООС состоялись специальные антитеррористические учения. Правоохранители задерживали "террористов", освобождали заложников и обезвреживали взрывчатку. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции. "Целью проведения тренировки была проверка готовности разных силовых ведомств работать в экстремальных ситуациях, а также усовершенствование профессиональной подготовки правоохранителей", — пишет прессслужба полиции. Согласно легенде, террористы должны были спасти из следственного изолятора боевика НЗФ. Один из них, под видом адвоката, проник в камерный блок вместе со взрывчаткой. Также у преступников были заложники – сотрудник СИЗО и другой адвокат.

Фото: правоохранители провели антитеррористические учения в районе проведения ООС (npu.gov.ua) "Террористы" забаррикадировались в помещении админздания и сообщили о своих требованиях, а именно: предоставить автомобиль и вертолет для побега на временно оккупированную территорию Украины", — добавляет пресс-служба.

Фото: правоохранители провели антитеррористические учения в районе проведения ООС (npu.gov.ua) В ходе учений правоохранители выполнили условия террористов и во время проведения плановых мероприятий — освободили заложников и задержали преступников. "Взрывотехническая служба обезвредила условную взрывчатку, найденную в здании. Кроме того, штурмовая группа спецподразделения КОРД установила личность сообщника, который находился за пределами СИЗО, и задержала его", — отмечает полиция.

Фото: правоохранители провели антитеррористические учения в районе проведения ООС (npu.gov.ua)