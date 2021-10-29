Командование ВС РФ весь октябрь наращивало боеспособность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает главное управление разведки.

По данным управления, в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК после ремонта на территории России вернули более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, доставили более 5,5 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов в в том числе противотанковые управляемые ракеты, боеприпасы к 122-мм ракетным системам залпового огня и 152-мм артиллерийских систем, патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52, беспилотные Гранат-1”.

Кроме того, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.

На Донбассе в зоне проведения Операции Объеденных сил погиб действующий российский офицер. Военный руководил руководивший батареей при обстреле Гранитного Донецкой области.

Напомним, представители незаконных военных формирований Российской Федерации на днях дважды обстреляли жилые дома в Гранитном. Повреждения получили 6 жилых домов. Пострадавших посреди гражданского населения нет. При этом двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб. Для прекращения артиллерийского огня боевиков у Гранитного украинские военные впервые применили турецкие БПЛА Bayraktar.

В Кремле накануне отреагировали на применение на Донбассе ударного дрона TB-2 Bayraktar.