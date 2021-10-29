С понедельника, 1 ноября, Россия останавливает поставки энергетического угля в Украину. В Минэкономразвития РФ заявили, что это связано с растущим спросом на уголь, используемый для нужд энергетики. Об этом сообщили в ответ на запрос РБК-Украина. "Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", — заявили в ведомстве. При этом в Минэкономразвития добавили, что в ноябре "с учетом продолжающихся поставок других марок угля российские поставщики поставят более половины всего поставляемого в Украину угля". Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует закупить угли в Казахстане.