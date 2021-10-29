Бывшему нардепу Надежды Савченко вручили подозрение за поддельный сертификат COVID. На прошлой неделе она пыталась попасть с ним в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра внутренних дел Дениса Монастырского. "Надежды Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину", — отметил он. Он подчеркнул, что по всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие COVID-сертификаты и ПЦР-тесты на подлинность. "Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы", — добавил Монастырский. Напомним, на прошлой неделе сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту Борисполь обнаружили у Савченко и ее сестры поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. Ранее РБК-Украина писала, кто еще помимо полиции может проверять COVID-сертификаты.