Часто бывает, девушка с гордостью рассказывает, что очень мало ест – и ее даже не тянет. Бесспорно, такой факт выглядит выигрышно на фоне тех людей, которые не в силах обуздать аппетит и систематически переедают. Но стоит ли гордиться этим обстоятельством? Чем коварная привычка очень мало есть? Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram рассказала, что в такой важной области, как питание, недопустимы крайности, а "малоежки" рискуют не меньше, чем те, кто превышает свою калорийность.

В питании лучше придерживаться "золотой серединки" (фото: pexels.com) Низкая масса тела, низкая мышечная масса, низкий основной обмен и низкая активность – все это создает почву для недостаточного уровня аппетита, и это безусловно не норма, а серьезный колокольчик. Так происходит потому, что человек "приучил" свой организм к функционированию на "низких скоростях". Давайте вспомним, какую главную функцию несет пища для человека: обеспечение организма всеми необходимыми макро- и микронутриентами для его здоровой жизнедеятельности.

Голодать – не круто (фото: pexels.com) Омолаживает и укрепляет: нутрициолог назвала одно незаменимое растение для женщин При скудном объеме рациона возникает дефицит питательных веществ, что, в свою очередь, приводит к дефициту в общем энергобалансе и может самым серьезным образом отразиться на здоровье: анемия, остеопороз, ослабление иммунной системы, хроническая усталость, нарушение репродуктивной функции, нарушение пищеварения, саркопения. Вот далеко не полный список последствий, к которым рискует привести себя "малоежка". В заключении хочу подчеркнуть, что недостаточность пищи – одна из форм нарушения питания, и этим точно не стоит гордиться! Будьте бдительны и никогда не голодайте! Ранее нутрициолог назвала неожиданный продукт, способный избавить от отеков и целлюлита.