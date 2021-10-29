Первая нить российского газопровода "Северный поток-2" уже готова к запуску. Вторая до конца года будет заполнена технологическим газом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Альфреда Штерна – главы австрийской OMV, одного из инвесторов проекта. "Первая нить была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Проектная компания Nord Stream 2 AG также нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом", – отметил он. Напомним, ранее сообщалось, что украинские компании "Нефтегаз" и Оператор ГТС могут получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2". Детальнее читайте в материале "Запуск "Северного потока-2". Что делает Украина и почему теперь все зависит от ЕС".