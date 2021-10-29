Николай Беззубенко – бывший начальник первого управления ГУ контрразведывательной защиты СБУ. В 2020 году покинул службу и начал заниматься бизнесом. Но юрист по специальности не до конца разорвал связи с государством и сейчас исполняет обязанности внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Ранее его имя широко известно в кругах чиновников и представителей правоохранительных структур, но после нескольких резонансных публикаций в медиа о Беззубенко узнала и широкая общественность. Сегодня среди прочего ему приписывают кураторство таможни от ОП. О том, какое он имеет отношение к таможне, чем бывшее должностное лицо СБУ помогает Офису президента и откуда в его семье ценное имущество – в интервью РБК-Украина. – Сейчас вы советник Андрея Ермака, а раньше работали в СБУ. Почему ушли со службы? – Я проработал в СБУ более 15 лет, начиная с должности оперуполномоченного, выполняющего всю черновую работу, и заканчивая в должности начальника управления главного управления СБУ. Работал многому и многому научился. А когда ты умеешь работать, тебе не обязательно держаться за должность, для работы должность не нужна, работа тебя сама найдет. Я продолжаю работать, собрал профессиональную команду, которой горжусь. Результативная работа, рабочие места и налоги так же нужны государству. – Еще в 2015 году вас и вашего коллегу топ-менеджер компании "Диавита" Сергей Христинченко обвинил в вымогательстве: вроде бы вы требовали 250 тысяч долларов у бизнеса. Связано ли то с тем, что вы ушли с работы в органах? – Лично с гражданином Христинченко я не знаком, поэтому требовать каких-либо средств я не мог даже теоретически. Обвинения Христинченко прозвучали в 2018 году. Именно тогда сейчас об этом можно говорить, когда обвинительный акт в отношении него направлялся в суд. Обвинение в адрес работников СБУ – стратегия защиты господина Христинченко, такими действиями он пытался дискредитировать работников СБУ, которые осуществляли оперативное сопровождение в этом уголовном производстве. Была разрушена монополия на поставку материалов для перитонеального диализа, что позволило уменьшить стоимость этих материалов примерно в 2 раза и сэкономить около 150 млн грн ежегодно бюджетных денег. В таких случаях поведение монополистов типично. Все обвинения господина Христинченко проверялись в рамках уголовных производств, однако никаких подтверждений его слов добыто не было. – Согласно декларации у вашей семьи достаточно ценные активы – земельные участки, недвижимость, автомобили. В частности, у жены и ее отца. Откуда такое состояние? – Прежде всего хочу подчеркнуть, что все, подчеркиваю – абсолютно все, имущество, доходы, расходы отражались в моих декларациях. Мне нечего скрывать, жена является успешным частным предпринимателем, она – совладелец группы юридических компаний, оказывающих юридические услуги в разных отраслях. К тому же она лично оказывает услуги по бухгалтерскому учету, консультированию в сфере налогообложения, исследованию рынка и т.д. Как вы понимаете, жена внимательна к нормам и правилам уплаты налогов. Что касается отца жены, то он всю жизнь работал и работает поныне, несмотря на наши просьбы уже отдохнуть и пожить для себя. Он является совладельцем ряда компаний и так же платит налоги как частный предприниматель, что легко проследить. – Возвращаясь к вашему сотрудничеству с Офисом президента, чем именно вы помогаете Андрею Ермаку? – Как я отмечал ранее, я прошел путь от рядового оперуполномоченного до начальника управления главного управления СБУ. Этот путь дал мне неоценимый опыт и понимание, как должны и как не должны работать правоохранительные органы, как обеспечить их эффективное взаимодействие и координировать их деятельность. Кроме того, деллюсь своим видением по вопросам экономической безопасности и противодействия коррупционным рискам. Именно этим я и делюсь с Андреем Борисовичем. Я думаю, что ему, как человеку такого уровня ответственности, важно глубоко погружаться, слышать разные мнения и взгляды и на их основании формировать стратегию. – В СМИ есть ряд публикаций, которые говорят о том, что вы ответственны за "серые" схемы на таможне. Как вы можете прокомментировать эту информацию? – Здесь вообще не о чем говорить. Это из анекдота: "Вы слышали, что у соседа дочь низкой социальной ответственности? Так у него же два сына, дочери нет. Ну и что, пусть теперь доказывает". Как во времена работы в СБУ, так и сегодня я не имел и не имею никакого отношения к таможне. И это легко понять даже из этих пустых сообщений. Думаю, эти слухи распространяются умышленно и спланированно с целью бросить тень на Андрея Борисовича и соответственно Владимира Александровича. Но, ко мне это трудно приклеить, ни к одной схеме на таможне (серой, черной, белой, красной) я не имею никакого отношения. – Есть ли у вас связи с людьми, которые сегодня возглавляют ключевые таможни страны? – Ничего общего, кроме того, что мы могли служить в одном органе – СБУ, в котором работают около 27 тысяч человек, меня с руководителями ключевых таможен не связывает. – Есть информация, что вы имели непосредственное отношение к тому, что Артем Гузь выиграл конкурс на должность начальника Волынской таможни. Можете это прокомментировать? – Я и не знал, что такой могучий (смеется). Влиять на конкурсную комиссию, организованную с привлечением международных экспертов, я даже не знаю, кто может. Конкурсы на такие должности достаточно прозрачны. Здесь нечего комментировать. – Против вас в публичном пространстве большое количество отрицательных материалов. Интересовались ли этим в ОП, привлекая вас к консультациям? – Большое количество лживых сюжетов, статей и слухов по мне является частью спланированной компании. Однако, никаких репутационных рисков, которые бы влияли на мой бизнес, у меня нет. Думаю, здесь целятся в тех, кто борется против схем в государстве. И тогда достаточно очевидно, кому это выгодно. Очевидно, что такая шумиха свидетельствует, что путь выбран правильно. Очевидно, что это выгодно всем реально занимающимся схемами как на таможне, так и в других сферах. – Как вы видите развитие сферы, в которой консультируете Андрея Ермака? – Создание современного, эффективного и объективного правоохранительного блока в Украине. Коррупционеров хватает не только на таможне. Необходимо завершить реформы, которые были начаты президентом Украины, в частности, речь идет о создании БЭБ Украины и обеспечении его эффективного функционирования. Налаживание взаимодействия между правоохранительными органами и разграничение полномочий между ними. Развитие правоохранительного блока должно обеспечить соблюдение главного постулата в уголовном праве: ни один преступник не должен избежать справедливого наказания, что ни один невиновный не может быть наказан.