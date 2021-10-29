Программа обновления грузовых вагонов, написанная должностными лицами УЗ и Минтранса — абсолютно нелогичная и экономически необоснованная идея выводить из строя вагоны, достигшие определенного возраста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова. "Со следующего года хотят списывать 42-летние полувагоны, а к 2028-му снизить "планку" до 22 лет эксплуатации. Среди потенциальных жертв реформы львиная доля приходится на вагоны, качественно отремонтированные за счет грузоотправителей и способные исправно служить еще десятки лет", — объяснил эксперт в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, в США срок жизни вагонов – 50 лет и более, а в Европе вообще не ограничивают их срок эксплуатации. И это никак не влияет на качество перевозок в развитых странах, в то время как в Украине только за 2020 год было зарегистрировано 126 случаев схождения вагонов с рельсов. "Как в США и ЕС так получается? Ответ прост: жесткий контроль складываемых на пути составов и качественный ремонт как вагонов, так и путей. Именно эти и только эти мероприятия помогут навести порядок и в нашем железнодорожном хозяйстве", — уверен Каленков. . Он напомнил, что единственной страной, реализовавшей списание вагонов по возрасту, была Россия. И там это было сделано, чтобы обеспечить миллиардными заказами вагоноремонтные заводы, принадлежащие олигархам, приближенным к Путину. "Если программу реализуют в Украине в нынешней редакции, неизбежно возникнет искусственный дефицит, что повысит стоимость пользования вагонами как минимум в 4 раза. Эту цену заплатят отправители груза, потеряв при этом в конкурентоспособности на мировых рынках, и конечный потребитель перевозимой продукции. десятки миллиардов гривен, которые таким образом хотят вымыть из реального бизнеса, будут частично разворованы должностными лицами УЗ и упадут на счета наиболее заинтересованной в этой афере стороны — владельцев вагоностроительных заводов, среди которых, кстати, есть и российские бизнесмены", — подчеркнул Каленков. Напомним, проект приказа по списанию грузовых вагонов, достигших определенного возраста, опубликовало Министерство инфраструктуры Украины. Против этого решения выступили украинские и международные бизнес-ассоциации: заявили, что инициатива создаст коллапс на украинском рынке перевозок, ведь мгновенно списать придется более 50 тыс. вагонов. При этом на закупку новых вагонов нужно более 100 млрд грн, которых нет ни у бизнеса, ни у государственных УЗ. В свою очередь СМИ, проанализировав проект приказа, выяснили, что заниматься строительством новых вагонов будут три завода, принадлежащих украинским и российским олигархам.