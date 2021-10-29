В Министерстве здравоохранения рассказали о вакцинации детям и назвали возраст, с которого они обязательно должны носить защитные маски в общественных местах. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет Gordonua. По словам чиновника, в ряде случаев ребенок с 12 лет может получить прививку от коронавируса. При этом препарат только один для такого возраста – это Pfizer. Другими вакцинировать детей с 12 до 17 лет нельзя. При этом требуется согласие родителей, а также часто – медицинские показания. "По согласию родителей ребенок может быть вакцинирован по медицинским показаниям (если у него есть тяжелое заболевание, инвалидность). Педиатр издает вывод, что он рекомендует такому ребенку пройти вакцинацию, и подросток прививается двумя дозами вакцины Pfizer", – говорит Кузин. Сделать COVID-прививку можно и по социальным обстоятельствам — если, например, ребенку нужно ехать за границу, а без этого не пускают. требования о вакцинации в той стране, куда направляется школьник, выдается медицинское заключение педиатра, что по социальным обстоятельствам ребенку рекомендуется прививка. И с 12 лет он может пройти полный курс вакцинации", — добавил чиновник. Кроме того, Кузин уточнил, что дети с 12 лет обязаны носить медицинские маски в общественном транспорте, местах скопления людей. При этом в школах учащиеся 1-4 классов могут быть без масок, а всем остальным нужно носить маски при входе и выходе из учреждений, а также в местах общего использования. На занятиях маски можно не надевать. Ранее в Минздраве также дали алгоритм вакцинации детей. "Вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозами 21-28 суток", — сообщили в ведомстве Напомним, что в Министерстве здравоохранения недавно рекомендовали прививаться от коронавируса детям с 12 лет. Ранее эпидемиолог дала тревожный прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине.