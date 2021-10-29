В Украине с разницей в один день умерли супруги-писатели Тимур и Елена Литовченко. У обоих был диагностирован COVID-19.

Об этом в Facebook сообщила дочь Людмила Литовченко.

По ее словам, 28 октября умерла ее мама, а на следующий день скончался отец:

«Мама и папа, вы навсегда останетесь со мной. Моих крыльев больше нет. Я не знаю, что делать без вас. Невосполнимая утрата. Я люблю вас, не уберегла, извините… За ссоры, за то, что не уделила достаточно внимания».

Елена Литовченко родилась 1 мая 1963 года в Ташкенте. Женщина является автором нескольких авантюрно-исторических романов и детективов.

Тимур Литовченко родился в 1963 году в Киеве. Мужчина писал фантастику в различных жанрах, начиная от научно-популярной и вплоть до мистики и ужасов, авантюрно-исторические романы, детективы.

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил ранее, что одной из проблем низкого уровня вакцинации от COVID-19 являются отдельные религиозные лидеры — они выступают против вакцинации и в общинах фиксируются вспышки.

В Украине 25 октября от COVID-19 скончалось рекордное число пациентов — 734 человека.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США внес Украину в список стран с «самым высоким уровнем COVID-опасности».