Вакцинация против COVID-19 (болезнь вызывает коронавирус SARS-CoV-2) — защищает организм от тяжелого течения заболевания или смерти. Конечно, вакцинация некоторым противопоказана.
Противопоказания озвучили в Министерстве здравоохранения Украины.
Там отметили, что противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный/лечащий врач.
Проверка количества антител или других лабораторных исследований перед вакцинацией против COVID-19 не требуется.Вакцинация противопоказана людям у которых:
- аллергия на один из компонентов вакцины (состав вакцины открытая информация, можно найти на сайте Минздрава),
- анафилактический шок не первую дозу,
Вакцинацию следует временно отложить людям, у которых:
- острые заболевания с повышенной температурой (38),
- лечение моноклональными антителами, реконвалесцентной плазмой,
- вакцинируются против других инфекционных заболеваний (кроме инактивированной вакцины от гриппа),
- сдают анализ на туберкулез,
- проявляются симптомы COVID-19.
Кроме того, в Министерстве подчеркивают, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac (Sinovac Biotech) не подходит беременным.
Решение о вакцинации принимается с осторожностью, по решению врача — если у человека:
- онкология,
- аутоиммунное заболевание,
- иммунодефицит.
Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил ранее, что одной из проблем низкого уровня вакцинации от COVID-19 являются отдельные религиозные лидеры — они выступают против вакцинации и в общинах фиксируются вспышки.
В Украине 25 октября от COVID-19 скончалось рекордное число пациентов — 734 человека.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США внес Украину в список стран с «самым высоким уровнем COVID-опасности».