Вакцинация против COVID-19 (болезнь вызывает коронавирус SARS-CoV-2) — защищает организм от тяжелого течения заболевания или смерти. Конечно, вакцинация некоторым противопоказана.

Противопоказания озвучили в Министерстве здравоохранения Украины.

Там отметили, что противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный/лечащий врач.

Проверка количества антител или других лабораторных исследований перед вакцинацией против COVID-19 не требуется.Вакцинация противопоказана людям у которых:

аллергия на один из компонентов вакцины (состав вакцины открытая информация, можно найти на сайте Минздрава),

анафилактический шок не первую дозу,

Вакцинацию следует временно отложить людям, у которых:

острые заболевания с повышенной температурой (38),

лечение моноклональными антителами, реконвалесцентной плазмой,

вакцинируются против других инфекционных заболеваний (кроме инактивированной вакцины от гриппа),

сдают анализ на туберкулез,

проявляются симптомы COVID-19.

Кроме того, в Министерстве подчеркивают, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac (Sinovac Biotech) не подходит беременным.

Решение о вакцинации принимается с осторожностью, по решению врача — если у человека:

онкология,

аутоиммунное заболевание,

иммунодефицит.



Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил ранее, что одной из проблем низкого уровня вакцинации от COVID-19 являются отдельные религиозные лидеры — они выступают против вакцинации и в общинах фиксируются вспышки.

В Украине 25 октября от COVID-19 скончалось рекордное число пациентов — 734 человека.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США внес Украину в список стран с «самым высоким уровнем COVID-опасности».