Во Львове полицейские пытались задержать начальника поезда "Ужгород — Лисичанск" за неправильно одетую маску. Об этом сама начальник поезда сообщила на видео, опубликованном блоггером Олегом Васильевым на Facebook. "На станции Львов патрульные хотели забрать в отделение начальника поезда 45/46 Ужгород-Лисичанск из-за "неправильно" одетой маски. Правоохранители даже не смогли сформулировать цель своих действий", — описал Васильев видео. Блогер спрашивает, действительно ли полиция должна заламывать руки таким людям или можно ограничиться замечанием? На видео вы можете услышать, как копы доказывают проводнице, что она неправильно носила маску и предлагают проехать в отделение для оформления протокола. На это она категорически отрицает и отказывается предоставить документы. Она сообщает правоохранителям, что вакцинирована. Также начальник поезда позвонила по телефону на 102 и пожаловалась на действия правоохранителей. Отметим, что большинство пассажиров в вагоне находились без масок и даже собирались составлять протоколы за нарушение карантина и на них. В итоге патрульные остались ни с чем и поезд тронулся. Как мы сообщали ранее, в Киеве в электричке мужчина убегал от контролеров через окно.