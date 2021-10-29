Во Львове на вокзале произошел пожар — сгорел один из двух отдельно стоящих вагонов поезда. Пламя тушили 18 пожарных, привлекались 4 единицы спецтехники, а также пожарный поезд с личным составом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом 29 октября передали в пресс-службе ГСЧС во Львовской области. Сообщение об инциденте на львовском железнодорожном вокзале (улица Городоцкая) поступило в Службу спасения "101" сегодня около половины первого дня. Отмечается, что горящий вагон находился на запасном пути в отстойнике без электроснабжения. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений он был уже полностью охвачен огнем. "Для обеспечения бесперебойной подачи воды в целях пожаротушения был привлечен пожарный поезд "Львовской железной дороги"", — рассказали в ГСЧС.

На Львовском вокзале горел вагон (фото: lv.dsns.gov.ua) Вскоре пожар локализовали, а уже около 13:10 ликвидировали. К ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава, 4 единицы спецтехники и пожарный поезд с 5 мужчинами личного состава.

Пожар в вагоне поезда на вокзале Львова 29 октября (фото: lv.dsns.gov.ua) Теперь стражи порядка выясняют детали и обстоятельства происшествия, а также устанавливают причину пожара. Пожарные опубликовали видео и фото, как гасили горящий вагон.

Видео: во Львове на вокзале горел отдельно стоящий вагон поезда 29 октября

Во Львове произошел пожар в вагоне стоящего на запасном пути поезда (фото: lv.dsns.gov.ua) Напомним, летом поезд "Укрзализныци" загорелся на пути из Киева в Херсон. Также сообщалось, что перед этой зимой под Ровно на ходу загорелся поезд с более чем 250 людьми.