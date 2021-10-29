Президент Владимир Зеленский анонсировал возрождение научно-исследовательского флота Украины. По его словам, в Украине начнут разрабатывать масштабную программу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента. Как рассказал глава государства, для научно-исследовательского флота Украины планируется построить 36 судов. "Сегодня было только представлено начало этой программы, связанной с судоходством. Много шагов и много желаний. Главное, что от слов мы переходим к конкретным делам", — сказал Зеленский, находясь в Одессе. Напомним, недавно Украина приобрела в Британии ледоколы для научных экспедиций. Сегодня стало известно, что его переименовали.