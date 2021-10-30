Перевод часов в Украине, по мнению экономистов, позволяет стране экономить ресурсы, а также увеличить время работы населения. Медики предлагают остаться на привычном для украинцев зимнем времени, поскольку такие изменения оказывают негативное влияние на здоровье. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Час вперед — час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию". По словам директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, для экономики страны лучше оставить переход на летнее время. "Это связано с тем, что у нас, значит, летнее время начинается раньше, а если остаться на зимнее время, то темное время суток будет начинаться на час раньше, и, как результат, увеличатся затраты на освещение, увеличивается аварийность на дорогах , потому что в светлое время суток происходит меньше аварий, и т.д.", – пояснил он. Экономист отметил, что когда мы не переводим время, это приводит к большему потреблению электроэнергии и тратится на это больше денег, что приводит к увеличению прибыли компаний, продающих эту электроэнергию. Вместе с тем, врач-сомнолог Юрий Погорецкий подчеркнул, что перевод часов несет за собой сонливость, потерю трудоспособности, сахарный диабет, инсульт, инфаркт и появление суицидальных настроений. "Миллионы лет бактерии, растения, животные и люди производили свои биоритмы, привязанные к солнцу. Каждый из нас живет в своем регионе, имеет свой биоритм за солнцем, поэтому любое смещение или перемещение сна (час вперед — час назад) приводит к страшным последствиям", — подчеркнул эксперт. Врач утверждает, что Украине не нужно переводить часы. "Поэтому весной нужно было принимать закон и не переводить часы на летнее время. Вот сейчас мы будем переходить на свое нормальное зимнее время, но все равно последствия этого перехода будут", — добавил Погорецкий. Напомним, Верховная рада в марте поддержала в первом чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Его предложил Руслан Стефанчук, который в то время занимал должность вице-спикера парламента.