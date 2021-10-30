Оля Полякова не скрывает, что обладает вспыльчивым и взбалмошным характером — даже в начале отношений с мужем Вадимом тот почувствовал на себе своенравный нрав будущей жены. Правда, артистка с тех пор очень изменилась – она работает над собой, обладает женской мудростью и никогда не загорается без причины. А старается во всем разобраться и не давать поначалу волю эмоциям. Так, коллега Оли и ее друг Dzidzio (Михаил Хома) рассекретил характер Поляковой и рассказал, какая же она на самом деле. В интервью для YouTube-канала "Больные темы" он призвал не верить образу на сцене. В разговоре с ведущей Наталией Балюк Михаил назвал "Королеву ночи" "классной женщиной". "Как вам Оля Полякова? Говорят, она хамка, что она высокомерна", – обратилась к артисту интервьюер. Dzidzio заявил, что Полякова действительно хорошая, но эмоциональная, поэтому иногда может накричать и бурно отреагировать. "Не оценивайте людей по образу. Со мной она очень милая", — заверил певец. Dzidzio признался, что способствует украинизации Оли – вместе они даже записали на родном языке саундрек к фильму Поляковой (звезда выступила сопродюсером) "Звезды по обмену". "Я всегда украинизирую ее, постоянно. Сейчас поем украинскую песню", – отметил артист. Напомним, что ранее Оля Полякова рассказала, как отрывалась на подчиненных, а однажды несправедливо сорвалась на домработницу. Певица утонула, что изменилась с тех пор и никогда не отчитывает других без веской причины.