Министерство иностранных дел отреагировало на заявление Польши о "дискриминации" поляков в Украине. В ведомстве считают, что такие утверждения некорректны и не отражают реальные дружеские отношения обеих стран. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. "Категорически отвергаем утверждение заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенко о якобы "дискриминации" поляков в Украине", — заявил Николенко. По его словам, использование Польшей подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине, по меньшей мере, некорректно, вводит в заблуждение наши общества и не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений стран. "Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по удовлетворению образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу", — отметил Николенко. В МИД призвали польскую сторону воздерживаться от "политических оценок, диссонирующих с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах. Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что в Украине подвергаются дискриминации их граждане. По его словам, этому побуждают объективные и субъективные факторы.