Сейчас большинство мира медленно, но уверенно восстанавливается после пика пандемии коронавируса. И многие страны открывают свои границы для туристов. Поэтому самое время задуматься, куда можно было бы "махнуть" в следующем году. Помочь путешественникам определиться с туристическими направлениями решили авторы известного издания Lonely Planet. В книге Lonely Planet Best in Travel 2022 собраны лучшие города, регионы и страны мира, которые было бы очень круто посетить после Нового года. Топ-10 стран посещения в 2022 году Острова Кука Норвегия Маврикий Белиз Словения Ангилья Оман Непал Малави Египет Если вы хотите чего-нибудь более конкретного, тогда держите топ-10 регионов для путешествий от Lonely Planet. Лучшие регионы для путешествий в 2022-м Вест-фьорды (Исландия) Западная Вирджиния (США) Сишуанбаньна-Дайская автономная префектура (Китай) Линия побережья Кента (Великобритания) Пуэрто-Рико (США) Сикоку край (Scenic Rim) (Австралия) Остров Ванкувер (Канада) Бургундия (Франция) И наконец – 10 самых рекомендованных для путешествий городов. Топ лучших городов для туристов в 2022 году Окленд (Новая Зеландия) Тайбэй (Тайвань) Фрайбург (Германия) Атланта (США) Лагос (Нигерия) Никосия (Кипр) Дублин (Ирландия) Мерида (Юкатан) (Мексика) Флоренция (Италия) Южная Корея) Ранее мы писали о 20 лучших термальных локациях в Европе для посещения в 2021 году.