Рада в марте текущего года поддержала в первом чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Его предложил Руслан Стефанчук, который в то время занимал должность вице-спикера парламента. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Час вперед — час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию". Да, нардеп предлагал отменить переход на летнее время, поскольку перевод часов негативно влияет на здоровье украинцев. "Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов и отрицательно сказывается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом", — говорится в пояснительной записке к документу. Однако тогда законопроект не смог пройти второе чтение. Парламентарии направили документ на доработку, чтобы после этого вынести его на повторное голосование, но оно до сих пор не состоялось. Впрочем, через полгода Стефанчук заявил, что в настоящее время вопрос отмены перевода часов не в повестке дня, поэтому рассмотрение законопроекта пока не планируется. "Голосовать его в период летнего времени, по-моему, нет смысла. Потому что закладывавшаяся идеология это сохранить естественное для Украины зимнее время. Я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия снова должна быть поднята, но в совокупности с решениями ЕС, также высказывавшегося за отмену", — отметил инициатор законопроекта.