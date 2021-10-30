Американская компания Facebook Inc. сменила название на Meta, чтобы подчеркнуть свою новую миссию. В Японии представили летающий мотоцикл, а Microsoft готовится выпустить Windows 11 для слабых ноутбуков. РБК-Украина собрала главные новости из мира технологий. Вышла стабильная macOS 12 Monterey Стабильная версия новой операционной системы для Mac – macOS 12 Monterey – стала доступной для пользователей, ее можно скачать бесплатно. Система поддерживается устройствами 2015 и младше. То есть владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут обновиться. Основные новшества: функция Universal Control для быстрого переключения между Mac и iPad переработан браузер Safari с опцией группировки вкладок поддержка пространственного аудио, портретного режима и изоляции голоса в FaceTime опция "Краткая заметка" для быстрой записи идей и мыслей вне зависимости от запущенного приложенияFacebook изменил название Компания Facebook американского миллиардера Марка Цукерберга сменила название на Meta. Ребрендинг относится к материнской компании, социальная сеть останется с нынешним именем. Цукерберг объявил, что сосредоточится на создании так называемой метавселенной – со своими продуктами виртуальной и дополненной реальности, а также умными очками. Meta уже анонсировала выпуск смарт-часов в следующем году. Они помогут следить за состоянием здоровья, общаться с людьми и следить за прогрессом на занятиях фитнесом. Данный гаджет является первым в будущей линейке продуктов для метавселенной. Windows 11 SE для слабых ноутбуков Microsoft готовит к релизу Windows 11 SE для слабых ноутбуков. Ожидается, что она будет представлена ​​до конца года вместе с бюджетным ноутбуком Surface. Системные требования урезанной Windows 11 SE не приводятся. А что касается нового Surface, то он будет массово поставляться в учебные заведения по контракту. Он будет построен на базе процессора Intel Celeron N4120 и будет иметь 8 Гб оперативной памяти. Дисплей составит 11,6 дюйма с разрешением 1366×768 пикселей. Маск стал самым богатым в истории Миллиардер Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. После того, как капитализация Tesla впервые превысила 1 трлн долларов, его состояние достигло 271,3 млрд и продолжает расти. Еще в начале сентября капитал Маска оценивался в 190,5 млрд долларов. На тот момент самым богатым человеком мира был основатель Amazon Джефф Безос, опередивший Маска на 10,5 млрд долларов. В Японии показали летающий мотоцикл Японская венчурная компания ALI Technologies представила ховербайк – летающий мотоцикл. Он может подниматься в воздух благодаря шести винтам. Ховербайк работает на двигателе внутреннего сгорания и электромоторах, позволяющих ему совершать полеты продолжительностью до 40 минут. Стоимость составляет около 680 тысяч долларов, компания уже собирает заказ. Предполагается, что такой ховербайк можно будет использовать во время стихийного бедствия. Китай протестует уборку космического мусора на орбите Китай вывел на орбиту специальный спутник Shijian-21 для уборки космического мусора вокруг Земли. Его протестуют по поводу использования технологий предотвращения образования космического мусора в околоземном пространстве. Украинский спутник "Січ-2-30" обзавелся орбитой и частотой Украинский спутник "Січ-2-30" получил от Международного союза электросвязи собственную орбиту и частоту. Это необходимо для его эксплуатации после запуска в космос. Получение частотно-орбитального ресурса позволит оградить спутник от возможных вредных помех на международном уровне. Запуск планируется в декабре 2021 года. Спутник будет выведен на орбиту с помощью ракеты компании SpaceX.