По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, королева Елизавета II не имеет серьезных проблем со здоровьем. В настоящее время она находится в отличной форме. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News. Как отметил Джонсон, королева прислушивалась к советам врачей по поводу отдыха. В то же время она находится в отличной форме. "Она просто прислушивалась к советам своих врачей немного отдохнуть, и я думаю, что это важно. Считаю, вся наша страна желает ей лучшего", — заявил Джонсон. Елизавета II отказалась посетить климатический саммит в Глазго после того, как врачи посоветовали ей в течение двух недель работать в облегченном режиме. Сегодня она отдыхает в своем доме в Виндзорском замке.