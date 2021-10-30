Сегодня, 30 октября, на всей территории Украины будет сухая и теплая погода с переменной облачностью. Температура воздуха днем местами достигнет +18 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине На западе столбики термометра покажут днем +15+18, а ночью опустятся до +2+5. В северных областях днем ожидается до +11+13 градусов, а ночью +4+7. На востоке страны синоптики днем прогнозируют до +11+14, ночью +4+7 градусов. На юге столбики термометра днем покажут +12+14, а ночью упадут до +5+7. В центральных областях прогнозируется днем до +11+14, ночью +4+7 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице сохранится сухая погода. Температура воздуха днем составит +12+14, а ночью +6+8 градусов.