В проекте "Холостячка 2" по итогам седьмого выпуска количество участников сократилось уже до пяти – шоу покинул еще один претендент на сердце главной героини реалити певицы Златы Огневич. Артистка на церемонии роз не вручила заветный цветок Роману Васильеву. При этом именно с ним у Златы было наибольшее совпадение по результатам опроса о бытовых предпочтениях и жизненных привычках, которое устроил ведущий. Так у зрителей могло создаться впечатление, что Роман действительно подходит для "холостячки" лучше… Добавим также, что для закрепления своего "рыцарского образа" стоматолог устроил для певицы конную прогулку по одесскому пляжу. Однако не все получилось гладко – оказалось, что Злата обзавелась фобией на катание верхом, когда однажды упала с коня во время съемок клипа. В итоге артистка решила, что у Романа "завышенные" ожидания от любимой, и, соответственно, такая требовательность ей не подходит.

Роман Васильев покидает проект "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa) "Рома, я уже говорила, что ты слишком стараешься быть идеальным. На нашем свидании я поняла, что ты ждешь этого от других. Я совсем не идеальна, и никогда таковой не буду", — сказала ему Злата и добавила, что розы у нее для него нет. Роман отреагировал на решение "холостячки" словами благодарности за подаренные эмоции на проекте и проведенное с ней время, а также признался, что у него действительно стали зарождаться чувства к Злате.

На шоу "Холостячка" после 7 выпуска осталось только пять участников (фото: facebook.com/TheBachelorUa) Ранее мы писали о том, что участник "Холостячки 2" Роман Васильев раскрыл правду о своем характере и совершил личные признания. Напомним, на прошедшем выпуске шоу "Холостячка 2" Злата Огневич рассталась с тремя кавалерами, однако одному из них дала возможность вернуться в проект, если он выполнит важное условие.