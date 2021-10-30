В Украине предлагают купить поддельный сертификат о вакцинации от COVID — 19 по цене 2 500 гривен внутреннего образца и 2 750 гривен международного образца, а производят такие фейковые справки в течение суток. В сети можно найти массу таких предложений даже с отзывами клиентов. Об этом говорится в журналистском расследовании-эксперименте, показанном в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Как продают поддельные COVID-сертификаты Так, через один из Telegram-каналов спецкор связался с мошенниками, обсудил условия "заказа", предоплаты, узнал о "гарантиях" таких липовых документов и договорился о COVID-справке для поездок за границу. Производители рассказали, что оплату они принимают по 50% — до и после высылки сертификата, заверили, что "документ" подтянется также в "Действие", и с ним якобы проблем не будет и за рубежом — мол, котируется в странах Евросоюза. Сбросили номер банковской карты попросили предоплату 1500 гривен. От заказчика требовалось написать им следующие свои данные: ФИО, место регистрации (прописка), дата рождения, серия и номер паспорта, идентификационный код. Пообещали сделать фейковый документ через 24 часа. Шустеру от МВД Украины подарили фейковый сертификат Ситуацию в студии прокомментировал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он обратил внимание, что граждане, покупающие подобные поддельные COVID-сертификаты, практически "в 200 долларов оценивают жизнь и здоровье" других людей. Сейчас правоохранители проводят целый комплекс мер по проверке достоверности "коведных" документов и внутри страны, и у граждан при выезде за границу. Также Енин подарил Савику Шустеру два фейковых COVID-сертификата в рамочках – их полиция в рамках борьбы с мошенниками специально заказала на имя ведущего. Замглавы МВД уточнил, что это копии, а оригиналы изъяты как вещественные доказательства по данному уголовному делу (злоумышленников уже задержали). "То есть я могу возвращаться в Украину?" – переспросил Шустер с иронией – как раз сейчас ведущий не смог прилететь из Италии, поскольку заразился коронавирусом, а передачу вел дистанционно онлайн, находясь на самоизоляции.

Видео: как в Украине продают поддельные covid-сертификаты Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" израильский врач Борис Брыль объяснил, почему "врачей-антивакцинаторов" нужно сажать в тюрьму. Также в эфире министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о наказании подделывающих COVID-паспорта. А ужасную правду о том, какова реальная ситуация в больницах Украины, сегодня рассказала известная волонтерка Екатерина Ножевникова. Кроме того, украинцы прямо в студии высказались о том, нужна ли обязательная вакцинация в нашей стране. А еще предлагаем вам поразившую людей сильную речь Дмитрия Гордона.