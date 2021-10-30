19-21 ноября пятый президент Украины Петр Порошенко традиционно примет участие в ежегодной международной конференции безопасности в Галифаксе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности". Порошенко представит видение развития политических процессов в Украине, прогресса во внедрении демократических реформ, приближения к ЕС и НАТО, а также солидарного отпора российской агрессии. В рамках пребывания в Галифаксе планируется ряд двусторонних контактов с представителями канадских и американских политических кругов, а также общение с западными СМИ.